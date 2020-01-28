В Москве появятся «умные» парковки

В Москве станет больше места для парковки. Автомобильные стоянки нового типа оснастят механизированными двухуровневыми подъемниками. «Умная» система позволит увеличить емкость стандартного машино-места, но по площади останется прежней. Предполагается, что подвижные слоты будут иметь герметичные поддоны, которые защитят от технической жидкости, воды, грязи машины на нижнем ярусе. В первую очередь подобные стоянки планируют построить около железнодорожных станций, офисов и крупных жилых комплексов. Первый проект могут запустить уже летом.