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Антивирус Avast обвинили в продаже данных пользователей

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Фото: Global Look Press/Rene Fluger
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Компания Avast продает данные своих клиентов таким компаниям, как Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi. Об этом 27 января сообщил портал Engadget со ссылкой на расследование журналистов.

Участие в нем приняли корреспонденты сразу двух известных изданий США: Motherboard и PC Magazine. По их словам, Avast, получая данные пользователей своего антивирусного обеспечения, передавала их своей дочерней компании Jumpshot, которая и занималась продажей этих данных за «миллионы долларов», пишет REGNUM.

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Продаваемая информация, по информации журналистов, включает в себя данные о том, какие сайты посещал пользователь, что искал в Сети и какие покупки совершал. Покупатели получали подробные данные о просмотрах на YouTube, истории кликов и местонахождении пользователя.

Кроме этого, представители СМИ обратили внимание, что компания требовала от пользователей давать свое согласие на подобную передачу данных, однако многие иp них не знали о том, что впоследствии с ними будет делать Jumpshot. Журналисты считают, что речь идет как минимум о 100 млн пользователей, при этом антивирусом Avast пользуются 435 млн человек, пишет «Федеральное агентство новостей».

В декабре 2019 года компания Avast уже попадала в скандал с утечкой персональных данных. Так, выяснилось, что с 2013 года Avast сохраняла и выставляла на продажу данные 400 млн пользователей. Гендиректор компании Ондрей Влчек тогда признал, что информацию пользователей действительно продавали, но перед этим удаляли имена, URL-адреса и другие персональные данные, пишет телеканал «360».

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