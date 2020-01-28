Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий нормативный акт, опубликованный 28 января.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рублей.

Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.

В частности, цена на капусту снизилась на 18,2%, лук репчатый — на 27,4%, морковь — на 29,3%, картофель — на 25,8%, свеклу — на 19,6%, сахар-песок — на 15,4%, свинину — на 1,9%, кур (кроме куриных окорочков) — на 1,7%.

В то же время повысились цены на молоко и молокопродукты — от 1,7% до 3,1%, на говядину — на 2,1%.

20 января в Министерстве труда сообщили о снижении официального числа безработных россиян. По данным на 15 января 2020 года, число официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.