Прямой эфир

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий нормативный акт, опубликованный 28 января.

Прожиточный максимум: Путин анонсировал изменение потребительской корзины
Первую поездку после формирования правительства президент посвятил вопросам социальной поддержки россиян

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рублей.

Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.

В частности, цена на капусту снизилась на 18,2%, лук репчатый — на 27,4%, морковь — на 29,3%, картофель — на 25,8%, свеклу — на 19,6%, сахар-песок — на 15,4%, свинину — на 1,9%, кур (кроме куриных окорочков) — на 1,7%.

В то же время повысились цены на молоко и молокопродукты — от 1,7% до 3,1%, на говядину — на 2,1%.

20 января в Министерстве труда сообщили о снижении официального числа безработных россиян. По данным на 15 января 2020 года, число официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд назвал сроки подготовки поправок в федеральный бюджет
Россияне оценили шансы прожить в старости на собственные накопления

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020