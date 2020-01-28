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Адвокат рассказал о взыскании алиментов вне зависимости от возраста детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заявление о возбуждении исполнительного производства по взысканию долга по алиментам можно подать в Федеральную службу судебных приставов вне зависимости от возраста детей. Об этом сайту aif.ru 28 января рассказал адвокат Марат Шевелев.

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По словам юриста, раньше женщины в подобных случаях часто получали отказ. Приставы и районные суды мотивировали это тем, что после достижения детьми совершеннолетия долг по алиментам становится их собственностью. Иными словами, сами они его потребовать могут, а их мать — нет. Верховный суд России вынес Определение № 58-КГ17-19, в котором признал такую практику неправомочной

«Он (Верховный суд РФ. — Ред.) обратил внимание всех прочих судов на то, что родитель, который содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, не исполнявшего такую обязанность. Поэтому у матери детей, не получившей от их отца полную компенсацию своих затрат, право потребовать ее сохраняется бессрочно», — резюмировал Шевелев.

В конце ноября 2019 года депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру юстиции РФ Александру Коновалову с просьбой запретить должникам по алиментам вступать в повторный брак.

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