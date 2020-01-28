В Москве открылась выставка Сальвадора Дали

В московском выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Об этом 28 января сообщается на сайте мэра Москвы.

В экспозиции представлено свыше 180 произведений художника, пишет НСН. На выставке представлены и ранние, и более поздние работы Дали: полотна, созданные в стилях импрессионизма, абстракционизма и сюрреализма. В частности, картину «Мягкий автопортрет с жареным беконом» впервые представят в России наряду с другими редкими полотнами.

Так, посетители «Манежа» смогут увидеть такие полотна, как «Чувство скорости», «Невидимый человек», «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля», «Ураново-атомная меланхолическая идиллия», а также «Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах», пишет RT.

Кроме этого, в экспозицию включили серию рисунков художника, сделанных в период 1930–1940-х годов, гравюры 1959–1963 годов, иллюстрирующие «Божественную комедию» Данте, оригинальные иллюстрации к книге художника «50 секретов магического мастерства» о понимании живописи.

«Дали опережал свое время и провоцировал общество на новые идеи. Он искал правду в науке и религии. Он — любопытный и пробуждает любопытство в нас. Его картины — это вопрос. Ответ ищите сами», — приводит телеканал «Звезда» слова председателя фонда «Гала — Сальвадор Дали» Хорди Меркадер Миро.

Выставка продлится до 25 марта 2020 года. На ней также запланирован конкурс на лучший костюм в стиле художника. Лидеров обещали наградить, пишет «Москва 24».