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Мнимый инвалид в Ростове-на-Дону получил от государства 800 тыс. рублей

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В Ростове-на-Дону суд рассмотрел дело гражданина, который незаконно получил выплаты по инвалидности на общую сумму более 800 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре области.

Житель города оформил фиктивную справку об инвалидности, затем подал документы в территориальное отделение Пенсионного фонда. Ему были назначены выплаты, которые продолжались пять лет.

Как пишет RostovGazeta, обвиняемый во всем сознался и полностью вернул деньги. Лжеинвалиду назначили условный срок в 2,5 года.

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