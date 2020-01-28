Мнимый инвалид в Ростове-на-Дону получил от государства 800 тыс. рублей

В Ростове-на-Дону суд рассмотрел дело гражданина, который незаконно получил выплаты по инвалидности на общую сумму более 800 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре области.

Житель города оформил фиктивную справку об инвалидности, затем подал документы в территориальное отделение Пенсионного фонда. Ему были назначены выплаты, которые продолжались пять лет.

Как пишет RostovGazeta, обвиняемый во всем сознался и полностью вернул деньги. Лжеинвалиду назначили условный срок в 2,5 года.