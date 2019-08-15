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Почтальон в Астрахани обманом присваивала пособие на ребенка-инвалида

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В Астрахани бывшего почтальона подозревают в мошенничестве. С 2015 по 2017 год фигурантка уголовного дела подделывала в платежных поручениях подпись 47-летней женщины, которой полагалось пособие по инвалидности на несовершеннолетнего сына, а также компенсация расходов на оплату ЖКУ в размере 50%.

Потерпевшей говорили, что выплаты не начислены якобы из-за отсутствия бюджетных средств, передает «Астрахань 24». Сумма причиненного ущерба превысила 53 тыс. рублей.

Ранее в Нижнеломовском районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении почтальона, присвоившего крупную сумму. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина похитил 2 163 800 рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

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