В образовательном центре «Сириус» в Сочи проходит IV Всероссийская конференция «Путь к успеху». В мероприятии участвуют выдающиеся учителя и руководители ведущих компаний. Эксперты обсуждают внедрение высоких технологий в обучение и разрабатывают стратегию поддержки молодых талантов. Изменения в подходах к образованию здесь обсуждают и сами студенты и школьники. Уже в первый день форума участники сошлись во мнении: новое поколение нужно учить по-новому.