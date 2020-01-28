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Более 750 квартир приобретут для сирот в Омской области

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В течение трех лет в Омской области закупят более 750 квартир для сирот. На эти цели предусмотрено более 1,2 млрд рублей. Более половины суммы поступит из федерального бюджета.

В 2020 году планируется закупка 249 квартир. Первые аукционы будут объявлены в феврале в Омске. В торгах смогут участвовать как застройщики, так и собственники недвижимости. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Сумма, направляемая на приобретение квартир в 2020 году, увеличилась на 18% по сравнению с 2019 годом. Покупка квартир будет вестись в рамках программы создания условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

На последние несколько лет жилье получили более 2,4 тыс. сирот. По данным регионального минимущества, в очереди на жилье состоят более 5,5 тыс. человек.

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