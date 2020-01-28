В Москве открылась выставка Сальвадора Дали

Самая масштабная в России выставка Сальвадора Дали открылась в Москве. В Манеже покажут шедевры мастера, которых нет в российских музеях. «Мягкий автопортрет с жареным беконом» можно будет увидеть впервые. 188 картин на территории в 7 тыс. кв. м.

Работы привезли из испанских музеев и частных коллекций из Швейцарии. Экспозиция охватывает все периоды творчества художника. Живопись дополнит полная серия гравюр-иллюстраций «Божественной комедии» Данте, над которой он работал на рубеже 1950–1960-х годов. Выставка продлится до 25 марта.