Новые захоронения запретили на кладбище в Перми

Администрация Перми запретила захоронения на кладбище «Заборное». Жители города выступили против расширения территории погоста.

Согласно документу, муниципальному предприятию «Ритуальные услуги» необходимо прекратить производство новых захоронений, а также подзахоронений умерших к могиле супругов или близких родственников. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Запрет подписал начальник департамента дорог и благоустройства Перми Анатолий Дашкевич.

Ранее городские власти предложили увеличить площадь кладбища. Однако горожан проект не устроил, так как захоронения могли начаться вблизи жилых домов и занять территорию лыжной базы.

На текущий момент, по данным администрации, подзахоронения разрешены на кладбищах «Южное», «Окуловское», «Верхне-Курьинское», «Кислотные дачи», «Ново-Лядовское».

Ранее сообщалось, что в Красноярске Троицкое кладбище официально включили в список памятников истории. Первые захоронения появились в 1840-х годах.