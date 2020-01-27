Тело пропавшей в Подмосковье женщины нашли на кладбище

Женщину, пропавшую в подмосковном Сергиевом Посаде несколько дней назад, нашли мертвой на местном кладбище. Об этом говорится на сайте ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области 27 января.

Тело нашли накануне, 26 января, с открытой черепно-мозговой травмой. Смерть наступила около пяти суток назад. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли предметы для проведения расследования и назначили проведение судмедэкспертизы. Причастных к преступлению ищут.

По данным «РИА Новости», речь может идти о 29-летней Оксане Моргуновой. Известно, что 20 января женщина вышла с работы и должна была забрать ребенка из детского сада, однако Моргунова перестала выходить на связь. У погибшей остались двое детей.