75 лет назад советские войска освободили Клайпеду от фашистов

Сегодня 75-я годовщина со дня освобождения Клайпеды от немецко-фашистских захватчиков. Советские войска прорвались в город в 3:00 28 января 1945 года. Уже к 8:00 Клайпеду полностью освободили от немцев. Этот бой фактически завершил избавление Литвы от оккупации, а знамя на маяке города стало победным символом освобождения.