В России стартовала акция «Блокадный хлеб»

Историческая реконструкция блокадного Ленинграда. В Екатеринбурге воссоздали пункт выдачи хлеба в блокадном Ленинграде. Здесь жителям города рассказали, как менялась в ходе войны норма на одного человека.

Акция «Блокадный хлеб» проходит в 12 городах Свердловской области и по всей России. В Хабаровске организаторы постарались приблизить рецепт к тому, по которому выпекали хлеб в Ленинграде, но исключили опилки, хвою и другие примеси, которые добавляли во время войны. В городе сейчас проживают 25 блокадников.

В Северодвинске «блокадный хлеб» выпекли на местном хлебозаводе. По словам организаторов, хлеб обычный, символичен лишь его вес. Жителям предложили отправить открытки блокадникам и ветеранам — с пожеланиями здоровья и долголетия.

В память о подвиге ленинградцев жители Ярославля в рамках акции «Блокадный хлеб» возложили цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» на Воинском мемориальном кладбище. Поддержали всероссийский проект и в Забайкалье, там проживают 13 блокадников.