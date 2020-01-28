Еще одну переправу запускают в Сыктывкаре

До февраля 2020 года в Сыктывкаре запустят еще одну переправу — в пригородный поселок Трехозерка. Работы должны завершить до конца нынешней недели. Это пообещал глава управления ГО и ЧС Олег Атаманюк.

По его словам, которые приводит ИА «Комиинформ», переправа протянется от местечка Нефтебаза в сторону Трехозерки. В ближайшие дни ее должны залить. Пока же она действует только частично, до острова.

Также в городе работает ледовая переправа от Алешино в сторону Седкыркещ. Ее грузоподъемность — 15 т. Понтонный мост действует в Заречье.

Ранее сообщалось, что на новогодних праздниках в Сыктывкаре открылся бесплатный вытрезвитель. Мужскую и женскую палаты обустроили в республиканском наркологическом диспансере.