Внучки художника рассказали о деятельности Комитета Шагала

Главная миссия Комитета Марка Шагала — устанавливать подлинность картин, которые подаются на экспертизу. Об этом в интервью «Известиям» рассказали внучки художника Белла и Мерет Мейер. По их словам, институция была учреждена после смерти живописца в 1988 году.

«Благодаря архивам Марка и Иды Шагал Комитет может проводить исследования так глубоко и тщательно, насколько возможно. Не всегда просто определить признаки, по которым будет установлена подлинность работы, поэтому затрачивается много времени», — отметила Мерет Мейер.

По ее словам, часто это выполняется посредством сравнительного анализа, который может занимать годы.

«После оценки мы выдаем или не выдаем свидетельство об аутентичности картины. Указываем, является ли работа, поступившая к нам на оценку, оригиналом», — рассказала внучка художника.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Всё в семье было посвящено Шагалу, все думы — только о нем»