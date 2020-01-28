Прямой эфир

Внучки художника рассказали о деятельности Комитета Шагала

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главная миссия Комитета Марка Шагала — устанавливать подлинность картин, которые подаются на экспертизу. Об этом в интервью «Известиям» рассказали внучки художника Белла и Мерет Мейер. По их словам, институция была учреждена после смерти живописца в 1988 году.

«Благодаря архивам Марка и Иды Шагал Комитет может проводить исследования так глубоко и тщательно, насколько возможно. Не всегда просто определить признаки, по которым будет установлена подлинность работы, поэтому затрачивается много времени», — отметила Мерет Мейер.

По ее словам, часто это выполняется посредством сравнительного анализа, который может занимать годы.

«После оценки мы выдаем или не выдаем свидетельство об аутентичности картины. Указываем, является ли работа, поступившая к нам на оценку, оригиналом», — рассказала внучка художника.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Всё в семье было посвящено Шагалу, все думы — только о нем»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Картину кисти Шагала продали на аукционе в Москве за 10 млн рублей
ФБР обнаружило похищенную 30 лет назад картину Шагала

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020