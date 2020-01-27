В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал «больной фантазией» планы украинского политика Олега Тягнибока получить от России часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 27 января.
«Больные фантазии представителей политического «бомонда» Украины, особенно на историческую тему, или попытки предъявить права на российскую собственность, с каждым новым разом приобретают всё более абсурдные и фантасмагорические формы. А амбиции националистов, один из лидеров которых посчитал возможным претендовать на часть Алмазного фонда России, уже граничат с психиатрическим диагнозом», — сказал Железняк.
Он отметил, что заявление Тягнибока — попытка обратить на себя внимание. Подобные провокации, по мнению депутата, являются одной из форм существования националистов на Украине.
Железняк считает, что у текущей власти на Украине нет политической воли, чтобы избавить страну от националистов и взять ситуацию под контроль.
«У Украины появился бы шанс стать частью мира, в котором уважают права человека, не глумятся над памятью жертв фашизма, бережно относятся к истории и заботятся о будущем. Но пока украинская действительность такова, что Тягнибоки диктуют «незалежной» путь в хаос и историческое забвение», — добавил депутат.
Ранее в этот же день лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призывал власти страны потребовать от России компенсаций за Вторую мировую войну и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда. Таким образом, по его словам, Украина последует примеру Польши и стран Прибалтики.
Вместе с тем, Тягнибок не упомянул, что после распада СССР Россия взяла на себя долговые обязательства всех входивших в Советский Союз республик, в том числе Украины.