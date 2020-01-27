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Геодинамический полигон будет возрожден в Крыму

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Росреестр планирует возобновить исследования деформации земной коры. Созданный в 1961 году Крымский геодинамический полигон не функционировал более 20 лет.

«Работы по рекогносцировке (обследованию местности) пунктов на нем завершены в 2019 году», — говорится в сообщении.

Геологические измерительные работы в Крыму должны начаться в этом году, отмечает «Крыминформ». Помимо сейсмологических и тектонических процессов на полигоне также изучаются оползни, деформации земли из-за техногенных процессов и прочее.

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