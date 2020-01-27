Около 50 деревьев повалил ветер со снегом в Ленобласти

В Ленинградской области около 50 деревьев пострадали из-за снегопада, который прошел в минувшие выходные. Для посыпки дорог рабочие использовали 148 т соли.

Непогода обрушилась на Ленинградскую область утром в минувшие выходные. В Санкт-Петербурге прошел мокрый снег с дождем. В Северной столице на улицы вышли более 1 тыс. дворников. Утром 27 января из-за последствий снегопада в городе наблюдались пробки.

В Ленинградской области снегопад привел к валу деревьев. Кроме того, в Бокситогорском районе оказался подтоплен подъезд к деревне Славково, сообщает телеканал «78».

Дорожники убрали снег и наледь на 7,5 тыс. км трасс и обочин региона. Всего использовано 148 т соли и 1,5 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

Ранее синоптики предупредили, что сильный снегопад ожидается в Москве 28 января. По словам специалистов, высота снежного покрова к вечеру 27 января достигнет 1 см, а общий прирост снега в столице составит от 4 до 8 см.