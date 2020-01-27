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Охотник подстрелил сам себя в Республике Коми

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В Коми спасатели оказали помощь мужчине, который подстрелил сам себя во время охоты в лесу. 24-летний пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел в Корткеросском районе. Двое местных жителей отправились в лес на охоту. Один из мужчин случайно выстрелил себе в ногу. Второму охотнику удалось дозвониться до спасателей.

Сотрудники службы спасения примерно установили территорию поиска. Охотники развели костер и подавали сигналы для поисковиков с помощью выстрелов, сообщает ИА FlashNord. Выйти на след охотников спасателям удалось поздно вечером.

Раненого мужчину погрузили на сани, прикрепленные к снегоходу. Его эвакуировали к выходу из леса к машине скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Республике Коми установлена квота на отстрел 322 особей волков. Это в три раза больше, чем в предыдущие годы.

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