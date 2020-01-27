Четверо мужчин и женщина погибли от отравления метанолом в Омской области

В Омском районе от употребления суррогатного алкоголя погибли четверо мужчин и одна женщина, в больнице находятся еще пять человек. В отношении 37-летнего жителя села Покровка возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, ранее судимый подозреваемый приобрел емкость с техническим спиртом, разбавил его водой и разлил по бутылкам. Опасную жидкость сельчанин продавал местным жителям по 100 рублей за бутылку, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В результате употребления суррогатного алкоголя погибли 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина. С признаками острого отравления метанолом в больнице находятся 64-летняя супруга погибшего пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей.

Подозреваемый был задержан, емкости с остатками опасной жидкости были изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для установления всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз, проводятся допросы и иные следственные действия. Сотрудники полиции проводят подворно-поквартирные обходы, чтобы выявить другие факты продажи суррогата. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

28 декабря сообщалось, что на Урале пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод. На нем сохранилось исправное оборудование, и женщины с помощью нанятых местных жителей с ноября 2017-го по март 2018 года произвели более 40 тыс. бутылок общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей.