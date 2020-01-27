Компания En+ Group подвела итоги фестиваля «РобоСиб»

Компания En+ Group подвела итоги VII сибирского робототехнического фестиваля «РобоСиб». Мероприятие проходило в Иркутске 23 и 24 января, говорится в пресс-релизе, поступившем 27 января «Известиям».

«РобоСиб-2020» стал самым представительным за всю историю проведения фестиваля, в нем приняли участие 800 школьников из 5 регионов России и Китая. Гостями мероприятия стали более 5 тыс. человек. Из 164 команд 76 стали обладателями наград «РобоСиба».

Соревнования проводились по девяти направлениям. Впервые состоялись Кубок Сибири по экстремальной робототехнике, состязания по направлениям AutoNet 10+ и 14+. Путевки на XII Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест», который пройдет в марте в Москве, получили четыре команды: первое место в региональном этапе олимпиады школьников «Робофест» в младшей группе завоевала команда Winners из Красноярска, в старшей группе — «Снежный барс» из Братска. «Первыми в направлении Hello, Robot! LEGO РобоФишки (младшая группа) стали ребята из команды «Легион 1» (Иркутск), победителями в направлении Hello, Robot! LEGO РобоПутешественник (старшая группа) — команда «Айтишники» (Иркутск)», — сообщили организаторы.

Обладателем путевки на FIRST Russia Robotics Championship в Красноярск стала команда «Гоблины» из Иркутска, занявшая второе место в номинации «Игра» направления FIRST LEGO League. Абсолютным победителем этого направления стала команда Siberian Hearts из Красноярска.

En+ Group вручила десяти командам сертификаты на приобретение робототехнического оборудования на общую сумму 100 тыс. рублей.

Помимо основной программы соревнований для детей на «РобоСибе» работала образовательная программа от LEGO Education. Тренинги и мастер-классы посетили 59 действующих и потенциальных тренеров юных инженеров. С публичной лекцией выступила исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

На «РобоСибе» работала большая интерактивная программа, где прошли, в частности, крио- и научно-экспериментальное и битбокс-шоу, мастер-классы, на которых гости сделали 80 роботов-подвесок, раскрасили 100 роботов из дерева, расписали 400 роботов-пряников. Также работала выставка от музея занимательной науки «Экспериментарий» по темам «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Жидкости и газы».

Гостям и участникам фестиваля была представлена площадка по сбору вторсырья и отработавшей свой срок мелкой бытовой техники от иркутской компании REUS. Весь мусор, образовавшийся в результате проведения фестиваля, отправился на переработку.

«Мы развиваем в ребятах технические навыки инженерных специальностей для того, чтобы в будущем, возможно, они пришли работать на наши предприятия. Мы нуждаемся в инженерных кадрах — таких подготовленных, активных, которые принимают участие в «РобоСибе», — рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.