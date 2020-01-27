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Путин подписал указ о праздновании 150-летия Рахманинова

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. Документ опубликован 27 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из указа, решение принято с учетом выдающегося вклада Рахманинова в отечественную и мировую культуру. Правительству России поручено в трехмесячный срок создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 150-летия композитора. В этот же срок должны быть разработаны и утверждены основные мероприятия празднования.

Органам власти регионов рекомендовано принять участие в праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова, говорится в указе.

В 2017 году памятник выдающемуся композитору и пианисту Сергею Рахманинову был открыт на территории музея-усадьбы «Ивановка» в Тамбовской области. В основу скульптурной композиции положен сюжет романса «Сирень», ноты которого увековечили в бронзе.

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