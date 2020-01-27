Канатоходец прошел без страховки над каналом в Петербурге

Экстремал без страховки прошел по канату над каналом Грибоедова в Санкт-Петербурге. В день, когда исполнялся трюк, в городе усилился ветер, МЧС даже выпускало предупреждение. Такие перформансы Максим Кагин устраивает не в первый раз. Спортсмен давно выступает на хайлайне, имя петербуржца вписано в Книгу рекордов Гиннесса.