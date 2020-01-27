Комиссия по помилованию Иссахар соберется 27 января

Подмосковная комиссия по вопросам помилования может рассмотреть прошение Наамы Иссахар в понедельник, 27 января. Она подала президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании. 25-летнюю израильтянку осудили в РФ за контрабанду наркотиков. Власти Израиля попросили президента РФ освободить Иссахар. 23 января в Иерусалиме Путин встретился с мамой осужденной.