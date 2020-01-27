Тариф щадящий

Тариф государственной системы «Платон» будет проиндексирован на 16 копеек в первый день февраля, напомнили «Известиям» в Минтрансе России и Росавтодоре. Индексация тарифа взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого грузовиками массой свыше 12 т дорогам федерального значения (за исключением платных участков), происходит поэтапно, в течение трех лет. Благодаря госсистеме повысилась прозрачность рынка грузоперевозок, приведены в порядок проблемные дороги и мосты.

Мягкая цена

Согласно изначальному плану, стоимость проезда должна составлять 3,73 рубля. Этот тариф установили по распоряжению правительства еще в июне 2013 года, за два года до запуска системы. Однако автовладельцам пошли навстречу и снизили плату до 1,53 рубля за километр после старта «Платона» в ноябре 2015 года. За четыре года функционирования системы тариф ни разу не индексировался. В прошлом году российское правительство приняло решение индексировать тариф постепенно в течение трех лет на размер накопленной инфляции с 2015 по 2019 год.

Первый этап состоялся в прошлом июле: индексация применилась, исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015-го (с момента запуска госсистемы) по февраль 2017 года включительно. Исходя из этого, размер платы составил 2,04 рубля за один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам.

С 1 февраля будет применяться индексация, исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 года по февраль 2019-го включительно. Учитывая уже опубликованные статистические данные Росстата за указанный период, размер платы составит 2,20 рубля.

Размер платы в более поздние периоды подлежит определению с учетом появления информации Росстата о фактическом изменении индекса потребительских цен за указанные в постановлении периоды.

— В отличие от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции, такое повышение позволит снизить нагрузку на предпринимателей и обеспечит плавность изменения инфраструктурного тарифа, — рассказал «Известиям» генеральный директор ООО «РТИТС» (компания — оператор госсистемы «Платон») Антон Замков.

По его словам, это самая низкая такса среди аналогичных систем в Европе. Например, в Австрии ставка доходит до $0,49 (30,13 рубля), в Белоруссии — $0,16 (9,84 рубля). Сейчас в госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,3 млн транспортных средств.

Польза от платы

Помимо ремонта дорог и мостов государственная система «Платон» повышает прозрачность рынка грузоперевозок и является источником юридически значимой информации для государства, считает генеральный директор ООО «РТИТС» Антон Замков.

— Она позволила получать фактические данные о загрузке дорог и интенсивности движения, расчет фактически пройденного километража транспортных средств из 70 стран мира. Также в автоматическом режиме предоставляется информация в Федеральную налоговую службу, Федеральную таможенную службу и Министерство внутренних дел, — подчеркнул Антон Замков.

По его словам, оператор системы регулярно получает благодарности от правоохранительных органов за предоставление фактически подтвержденных данных (с комплексов фото- и видеофиксации) о передвижении большегрузов по всей территории страны.

Он также добавил, что «Платон» превратился в цифровую платформу транспортной инфраструктуры, на базе которой можно реализовать достаточно много сервисов и государственных проектов.

— Нами создана с нуля и обслуживается масштабная цифровая инфраструктура государственной системы «Платон», которая позволила государству получить фактические данные о количестве реально работающих грузоперевозчиков в стране и структуре рынка. Например, мы выяснили, что наибольшая доля грузовых автомобилей от общего количества транспортных средств сосредоточена на трассах М5 «Урал», М7 «Волга», а также на кольцевых дорогах вокруг Москвы — А107 и А108, — пояснил собеседник «Известий».

Для анализа и хранения информации был построен единый центр обработки данных (ЦОД) в Твери. Ежедневно здесь обрабатывается более 300 млн запросов к базе данных по киберзащищенным каналам передачи данных.

Кроме того, «Платон» создал информационную систему передвижения транспорта на дорогах. Оценить ее смогли, когда в России проходил ЧМ-2018. Систему использовали для обеспечения безопасности передвижения автобусов с иностранными болельщиками.

Более 1,5 тыс. автобусов зарубежных перевозчиков из 27 стран были оборудованы бортовыми устройствами государственной системы «Платон» меньше чем за неделю. Благодаря этому надзорные органы в режиме онлайн могли видеть информацию о маршрутах автобусов и странах их происхождения, а водители могли сообщить о происшествии на дороге нажатием одной кнопки.

— Вообще, рамки «Платона» видят все транспортные средства, которые через них проходят, — рассказал вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

Другим косвенным эффектом от платы за тонну, по его мнению, стало то, что на междугородние маршруты начали отправлять полностью загруженные транспортные средства.

— Оказалось, что выгоднее использовать полную грузоподъемность машины, так как у каждого перевозчика появились затраты на оплату каждого километра по межгороду, и эти затраты ложились на каждый килограмм перевезенного груза. Чтобы перевозка была наиболее эффективной, с рейсов убрали автомобили с низкой грузоподъемностью, — пояснил Валерий Алексеев.

Собеседник «Известий» также рассказал, что с помощью «Платона» в этом году должны выяснить, где ездят пассажирские автобусы и чем на дорогах занимаются их водители, не получившие лицензии в прошлом году.

— После лицензирования всех транспортных средств, перевозящих пассажиров, выяснили, что 400 тыс. автобусов, зарегистрированных в ГИБДД, не лицензировали. Для определения, где они ездят и перевозят ли водители сами себя или все-таки пассажиров, привлекут систему «Платон», — отметил вице-президент Российского автотранспортного союза.

В пресс-службе ООО «РТИТС» данную информацию не подтвердили. Там сообщили, что для проработки нововведений необходимы решение и соответствующий запрос Минтранса России, который на данный момент в компанию не поступал.

Работающая инфраструктура госсистемы «Платон» может пригодиться и для создаваемой государственной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» до 2024 года на федеральных трассах заработают 387 пунктов. АСВГК, по мнению перевозчиков и экспертов, повысит безопасность дорожного движения и срок службы дорог. У «Платона» уже установлено почти 500 рамок фотофиксации по всей территории страны, которые обеспечивают проверку регистрации грузовика в реестре системы и внесение платы в счет возмещения вреда.

— Создание системы, интегрированной с инфраструктурой «Платона», обеспечит для государства значительную экономию бюджетных средств, — уточнила Светлана Воронцова, первый заместитель директора ООО «Транспортная интеграция», подготовившего исследование для Росавтодора по возможной интеграции двух федеральных систем.

С технической точки зрения такая интеграция возможна и целесообразна. При этом будут решены задачи сохранности автодорог и компенсации нанесенного дорожной сети вреда от проезда тяжелых грузовиков, добавила Светлана Воронцова.