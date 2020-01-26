На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины. 600 человек оказались отрезанными от берега. У побережья образовалась трещина шириной около 10 м. К спасательной операции привлекли 20 человек. На месте организовали лодочную переправу.
На Сахалине эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины. 600 человек оказались отрезанными от берега. У побережья образовалась трещина шириной около 10 м. К спасательной операции привлекли 20 человек. На месте организовали лодочную переправу.