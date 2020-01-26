Рыбаков с оторванной льдины эвакуировали на Сахалине

Рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега из-за возникшей на льду трещины, эвакуировали в Сахалинской области, сообщается в воскресенье, 26 января, на сайте регионального ГУ МЧС России.

На льдине, оторванной от берега в районе мыса Свободного в заливе Мордвинова, оказались около 600 рыбаков. Они решили выйти на ненадежный лед, несмотря на предупреждения МЧС через SMS-сообщения о том, что это крайне опасно.

Из эвакуированных никто не пострадал.

22 января в Астраханской области двое мужчин провалились под лед во время рыбалки. Один из них погиб.