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Ким Чен Ын впервые за 6 лет появился на публике с тетей после казни ее мужа

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Фото: kcna.kp
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Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике вместе со своей тетей Ким Гён Хи после казни ее мужа. Фотография была опубликована в воскресенье, 26 января, Центральным телеграфным агентством Кореи.

На снимке тетя Ким Чен Ына, одетая в традиционную одежду, сидит рядом с женой лидера — Ри Соль Чжу, через кресло от племянника. Фото сделано на концерте, посвященном празднованию лунного Нового года.

Мужа Ким Гён Хи казнили в 2013 году за попытку государственного переворота. До казни мужа Ким Гён Хи была в Северной Корее одним из самых влиятельных политиков.

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