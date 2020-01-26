Ким Чен Ын впервые за 6 лет появился на публике с тетей после казни ее мужа

Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике вместе со своей тетей Ким Гён Хи после казни ее мужа. Фотография была опубликована в воскресенье, 26 января, Центральным телеграфным агентством Кореи.

На снимке тетя Ким Чен Ына, одетая в традиционную одежду, сидит рядом с женой лидера — Ри Соль Чжу, через кресло от племянника. Фото сделано на концерте, посвященном празднованию лунного Нового года.

Мужа Ким Гён Хи казнили в 2013 году за попытку государственного переворота. До казни мужа Ким Гён Хи была в Северной Корее одним из самых влиятельных политиков.