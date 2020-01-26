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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.

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Уточняется, что инцидент произошел в 13:00 по местному времени (05:00 мск) в районе мыса Свободный, расположенного в Корсаковском районе.

«На месте происшествия работают сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц техники (шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода, одно судно на воздушной подушке «Хивус»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство рассказало о готовности к взлету на место случившегося вертолета Ми-8 МЧС России.

22 января на Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками-любителями. Позже в СМИ появилась видеозапись их эвакуации.

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