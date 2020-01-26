Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией. При этом Шилленберг указал на то, что США являются важным партнером для Австрии и «частью западного сообщества», которым Россия не стала.

«Ведь была как-то надежда, что события будут развиваться в этом направлении. Россия, однако, выбрала свой собственный путь, — приводит слова главы МИДа «Газета.ру».

По его словам, Вена в отношении РФ придерживается мнения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не против нее», — сказал австрийский министр, напомнив, что его страна больше всего старалась поддерживать диалог с Россией.

23 января премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия хотела бы улучшить отношения с Москвой, а для этого необходимо отменить санкции.