Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией. При этом Шилленберг указал на то, что США являются важным партнером для Австрии и «частью западного сообщества», которым Россия не стала.
«Ведь была как-то надежда, что события будут развиваться в этом направлении. Россия, однако, выбрала свой собственный путь, — приводит слова главы МИДа «Газета.ру».
По его словам, Вена в отношении РФ придерживается мнения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
«Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не против нее», — сказал австрийский министр, напомнив, что его страна больше всего старалась поддерживать диалог с Россией.
23 января премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия хотела бы улучшить отношения с Москвой, а для этого необходимо отменить санкции.