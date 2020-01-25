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Проблема с гололедом возникла в центре Владивостока

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Грунтовые воды уже на протяжении нескольких лет создают проблемы жителям и гостям Владивостока, желающим спуститься или подняться по знаменитой «лестнице здоровья» в историческом центре города. Вот и этой зимой всех, кто решил прогуляться по ней пешком, на Пушкинской ждал неприятный сюрприз.

Дорога у основания лестницы превратилась в плохо проходимый и травмоопасный каток, обойти который нет никакой возможности, пишет РИА «Восток-Медиа». А в конце декабря на улице Черняховского словно наступил ледниковый период: двор дома № 3 превратился в гигантский каток, а подпорная стена напоминает ледник.

Ранее в Оренбурге также сложилась напряженная ситуация с гололедом. В среднем ежедневно в травмпункты обращались около 300 взрослых и 150 детей. Планируется привлечь к административной ответственности те организации и службы, которые проводят недостаточно необходимых мероприятий.

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