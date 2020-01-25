Советский хоккеист Лутченко попал в больницу в Москве

Советский хоккеист Лутченко доставлен в реанимацию. У заслуженного мастера спорта проблемы с сердцем.

С 1966 по 1981 год хоккеист выступал за ЦСКА. Участник легендарной Суперсерии-72. Защитнику принадлежит рекорд: четыре шайбы в ворота соперника.

Отличился Лутченко в матче против шведов на приз «Известий». Ветеран — куратор Ночной хоккейной лиги, ему — 71 год.