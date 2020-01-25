Овечкин вошел в команду лучших игроков НХЛ за 10 лет. Российский хоккеист — лучший снайпер с 437 шайбами. В пятерке с Овечкиным Сидни Кросби из «Питтсбурга», Патрик Кейн из «Чикаго», Дрю Даути из «Лос-Анджелеса», Данкан Кит из «Чикаго». Голкипером для команды выбрали Марка-Андре Флери из «Вегаса».

Состав лучших формировали тренеры путем голосования.