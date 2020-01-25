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В центре Москвы погибла лошадь

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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На Малой Никитской улице в центре Москвы обнаружен труп лошади, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, животное убило ударом тока от оголенного провода.

Как пишет РЕН ТВ, на фонарном столбе произошло замыкание высоковольтного кабеля. Разряд тока поразил стоявшую рядом лошадь. Хозяин животного не пострадал.

На месте работают сотрудники энергокомпании. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

21 января сообщалось, что женщина погибла от удара током у фонарного столба в Петербурге.

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