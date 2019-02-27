СК проверит сообщения о жестоком обращении с лошадьми в Москве

Следователи проверят информацию СМИ о жестоком обращении с лошадьми на московском ипподроме. Об этом пишет RT со ссылкой на представителя СУ СК России по столице.

Отмечается, что провести проверку поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин по факту сообщений о жестоком обращении с животными во время «старинной конно-спортивной игры». По предварительным данным, речь идет о лошадях, которые принимали в ней участие.

26 февраля сайт kp.ru сообщал о том, что 24 февраля на Центральном московском ипподроме прошли соревнования по кок-бору — национальной киргизской забаве по раздиранию туши козла. По традиции две команды на лошадях полтора часа отбирают ее друг у друга, стараясь занести в чужие «ворота». Как отмечает издание, чтобы завладеть тушей, всадники буквально «втыкают» своих лошадей в соперника. Кони часто падают, переворачиваются, их топчут другие скакуны. По словам очевидцев, уже в начале игры у некоторых лошадей пошла кровь, поскольку уздечками им разорвали рты.

В конце 2018 года Госдума приняла поправки в ст. 245 УК РФ, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными. Теперь максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.