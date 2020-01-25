Русский фермер в Австралии приютил спасавшихся от пожара животных

Русский предприниматель в Австралии рассказал, как он приютил попавших в беду диких животных. Вомбаты бежали от пожара, и двое остановились на ферме Влада Балашова. У Балашова на ферме живут два вомбата. Животные пришли к фермеру в поисках воды. Из-за нее у них даже разгорелась нешуточная война. Позже Балашов сделал для вомбатов отдельную поилку. На ферме, помимо сумчатых, некоторое время жила ехидна. Балашов уверил, что ситуация улучшается. Животные приспосабливаются к новым условиям, пожары утихают. Огонь бушевал в Австралии с сентября 2019 года. В пожарах погибло более 1 млрд животных.