Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин во время визита в Вифлеем поднял упавшую фуражку офицера палестинской гвардии и надел на него.

Инцидент запечатлел на видео журналист Махаммад Атик.

Российского лидера в президентской резиденции встречали глава Палестины Махмуд Аббас и почетный караул из военных. При этом с головы одного из гвардейцев слетела фуражка, которая оказалась на пути российского лидера.

Путин не прошел мимо, а поднял головной убор и надел на голову офицера, показав ему в знак одобрения большой палец.

Атик в Telegram назвал произошедшее знаком уважения Путина к палестинской гвардии, и отметил, что этот поступок принес ему еще больше любви и уважения палестинского народа.

Путин прибыл 23 января в Израиль для участия во Всемирном форуме холокоста, после чего направился на переговоры в Палестину.

В ходе встречи Путин и Аббас обсудили российско-палестинское сотрудничество и вопросы ближневосточной проблематики.

20 января сообщалось, что Кканцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон «потеряли» российского лидера на церемонии фотографирования после конференции по Ливии в Берлине. Владимир Путин задержался и вызвал волнение своих коллег.