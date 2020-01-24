Избирком РФС не признал выборы главы РПЛ

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) не признал выборы президента Российской премьер-лиги. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС 24 января.

В решении РФС указывается, что при проведении выборов главы РПЛ не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, которые предъявляются регламентирующими документами Международной федерации футбола (FIFA) и РФС.

Новые выборы должны пройти в течение трех месяцев с момента вынесения данного решения с соблюдением «разумных сроков» выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и формирования итогового списка кандидатов. Также лига должна уведомить РФС о проведении общего собрания членов РПЛ и выборов президента РПЛ не позднее чем за 30 дней до даты их проведения.

Выборы президента РПЛ прошли 16 января. Действующий президент лиги Сергей Прядкин был единогласно переизбран на пятилетний срок. Позднее выяснилось, что процедура перевыборов проводилась с нарушениями, поскольку, согласно пункту 14.4 устава РПЛ, кандидаты в президенты лиги утверждаются на очередном отчетно-выборном заседании общего собрания членов РПЛ, которое не проводилось.