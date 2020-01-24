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В «Роскосмосе» опровергли предложение экс-главе РКК «Энергия» должности уборщика

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Сергей Романов, ранее занимавший пост первого заместителя гендиректора РКК «Энергия», станет исполнительным директором, главным конструктором по пилотируемым системам по программе Международной космической станции (МКС). Об этом заявил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

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Совет директоров корпорации должен утвердить Романова в новой должности, цитирует Устименко ТАСС.

Представитель «Роскосмоса» подчеркнул, что сейчас в РКК «Энергия» идет разработка новой штатной структуры с учетом задач предприятия.

Ранее СМИ, ссылаясь на копию приказа гендиректора РКК Николая Севастьянова, сообщили, что Романову в связи с исключением прежней должности из штатного расписания предложено занять пост первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Если он его не устроит, ему будут предложены нижестоящие должности, вплоть до уборщика. Устименко заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Сергей Юрьевич Романов является техническим руководителем в составе госкомиссии по летным испытаниям пилотируемых систем и комплексов, которую возглавляет генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин», — отметил Устименко.

Романов работает на предприятии с 1980 года. В августе 2018 года он стал врио гендиректора после того, как свой пост покинул прежний глава РКК Владимир Солнцев. Наблюдательный совет «Роскосмоса» так и не утвердил его в этой должности, в январе его полномочия были приостановлены. В итоге руководителем стал Севастьянов, а Романов стал его замом.

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