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Бывшему главе РКК «Энергия» предложили новое понижение в должности

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Бывшему врио гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергею Романову, ранее пониженному до первого замдиректора корпорации, предложено перейти на еще более низкую должность. В приказе гендиректора РКК «Энергия» Николая Севастьянова говорится, что это связано с исключением нынешней позиции Романова из штатного расписания.

В документе, копия которого поступила в распоряжение «РИА Новости», указано, что Романову предложено занять созданную специально под него должность первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Если она его не устроит, в соответствии с квалификацией ему будут предложены как руководящие так и рабочие нижестоящие должности, вплоть до уборщика производственных помещений или подсобного рабочего второго разряда.

Романов работает на предприятии с 1980 года. В августе 2018 года он стал врио гендиректора после того, как свой пост покинул прежний глава РКК Владимир Солнцев. Наблюдательный совет «Роскосмоса» так и не утвердил его в этой должности, в январе его полномочия были приостановлены. В итоге руководителем стал Севастьянов, а Романов стал его замом.

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