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В Госдепе рассказали о поездках Помпео с 29 января по 4 февраля

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Госсекретарь США Майк Помпео в период с 29 января по 4 февраля посетит Великобританию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 января, заявлении на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Государственный секретарь Майк Помпео отправится в Лондон (Великобритания); Киев (Украина); Минск (Белоруссия); Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан) с 29 января по 4 февраля», — отмечается в сообщении.

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Подчеркивается, что 29 января Помпео прибудет в столицу Великобритании, где встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом. На следующий день госсекретарь посетит Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой МИДа Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

1 февраля Помпео ожидают в Минске на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. После этого он посетит Казахстан, а 2 и 3 февраля проведет в Ташкенте.

Ранее, 22 января, СМИ сообщали о том, что Помпео посетит Украину 31 января. Отмечалось, что во время визита Помпео встретится с Зеленским и высокопоставленными чиновниками из правительства страны.

Госсекретарь США проведет в Киеве один день, после чего отправится в Минск. Этот визит станет первым за всю историю двусторонних отношений.

Изначально предполагалось, что Помпео посетит Киев 3 января, а Минск — 4 января. Однако он отложил поездку из-за событий в Ираке, где протестующие пытались проникнуть в посольство США, — госсекретарь решил остаться в Вашингтоне и заняться обеспечением безопасности граждан.

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