Двухлетний мальчик из Казани посетил 11 стран за месяц

Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев попал в Книгу рекордов России как самый юный путешественник: за месяц ребенок посетил 11 стран. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил телеканал «Мир».

Малыш путешествовал вместе с родителями Лианой и Рустемом. Все впечатления от путешествия родители засняли на камеру, чтобы показать уже взрослому сыну. До этого пара уже ездила в кругосветное путешествие, но сына супруги взяли с собой в первый раз.

«Ну конечно, есть свои трудности. Все путешествие мы продумывали так, чтобы было комфортно ребенку. Чтобы сон был полноценный», — приводит слова матери мальчика телеканал «360».

Семья Казанбаевых в 2019 году объехала вокруг света в течение месяца, побывав в том числе в Мексике, Эквадоре, Бразилии, Турции, Японии и Китае.

Заявку в Книгу рекордов России Казанбаевы отправили самостоятельно. Комиссия одобрила и сделала Радомира рекордсменом, хотя раньше дети до пяти лет там не появлялись. По словам главного редактора российской Книги рекордов Алексея Свистунова, очень много детей путешествуют в роли «живого чемодана», а Радомир «действительно, как профессиональный актер, выполняет свою роль», отмечает «Федеральное агентство новостей».

В будущем Казанбаевы намерены войти в книги рекордов Европы и Гиннесса. Семья уже подготовила маршрут следующего кругосветного путешествия, пишет «Ридус».

В апреле 2019 года восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку. С собой юный путешественник взял банан, деньги из копилки, игрушку и любимые энциклопедии. Выйдя из дома, часть пути ребенок проделал на маршрутках, а потом решил идти пешком. Таким образом мальчик добрался до Волги. Полиция нашла второклассника через несколько часов.