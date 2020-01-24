Прямой эфир

Двухлетний мальчик из Казани посетил 11 стран за месяц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев попал в Книгу рекордов России как самый юный путешественник: за месяц ребенок посетил 11 стран. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил телеканал «Мир».

Малыш путешествовал вместе с родителями Лианой и Рустемом. Все впечатления от путешествия родители засняли на камеру, чтобы показать уже взрослому сыну. До этого пара уже ездила в кругосветное путешествие, но сына супруги взяли с собой в первый раз.

Маршрут перестроен: что будет происходить с туризмом в 2020 году
Российских путешественников ждут новые направления, аэропорты, поезда и налоги

«Ну конечно, есть свои трудности. Все путешествие мы продумывали так, чтобы было комфортно ребенку. Чтобы сон был полноценный», — приводит слова матери мальчика телеканал «360».

Семья Казанбаевых в 2019 году объехала вокруг света в течение месяца, побывав в том числе в Мексике, Эквадоре, Бразилии, Турции, Японии и Китае.

Заявку в Книгу рекордов России Казанбаевы отправили самостоятельно. Комиссия одобрила и сделала Радомира рекордсменом, хотя раньше дети до пяти лет там не появлялись. По словам главного редактора российской Книги рекордов Алексея Свистунова, очень много детей путешествуют в роли «живого чемодана», а Радомир «действительно, как профессиональный актер, выполняет свою роль», отмечает «Федеральное агентство новостей».

В будущем Казанбаевы намерены войти в книги рекордов Европы и Гиннесса. Семья уже подготовила маршрут следующего кругосветного путешествия, пишет «Ридус».

В апреле 2019 года восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку. С собой юный путешественник взял банан, деньги из копилки, игрушку и любимые энциклопедии. Выйдя из дома, часть пути ребенок проделал на маршрутках, а потом решил идти пешком. Таким образом мальчик добрался до Волги. Полиция нашла второклассника через несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД РФ рекомендовал учитывать ситуацию с коронавирусом при планировании поездок
Россияне назвали необходимую для путешествия сумму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020