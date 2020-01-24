В международном аэропорту «Владивосток» построят второй терминал

Второй терминал международного аэропорта Владивосток планируют построить к июню 2020 года. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

В ведомстве отметили, что строительные работы включены в план развития воздушной гавани на ближайшие 20 лет. В 2019 году международный пассажиропоток в аэропорту Владивостока вырос на 26%. Показатели свидетельствуют о том, что он практически достиг своей предельной пропускной способности. Новый терминал должен будет увеличить ее на 30%. Сообщается, что в 2023 году на полтора года закроют взлетно-посадочную полосу для ремонта. Вторая полоса была закрыта еще в 2012 году.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», площадь аэропорта составляет 46 тыс. кв. м, которые рассчитаны на 4,6 млн пассажиров в год. В 2019 году услугами аэровокзала воспользовались 3 млн пассажиров.

Разработана концепция, на предложение откликнулись таможенные и пограничные службы. Планируется, что в рамках действующего пункта пропуска к июню будет достигнута заявленная пропускная способность, добавляет ИА PrimaMedia.

17 января сообщалось, что власти Рязанской области планируют к 2024 году завершить реконструкцию аэродрома Протасово. Стоимость проекта составляет 1 млрд рублей.