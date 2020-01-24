Трое бездомных в Краснодаре сожгли ангар

Пожар произошел в ангаре в Краснодаре. Об этом 24 января сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

ЧП произошло на Путевой улице в заброшенном помещении площадью 150 кв. м. Предварительно установлено, что трое бездомных пробрались в бесхозное помещение и развели там огонь, чтобы согреться. На место прибыли экстренные службы.

Погибших в результате ЧП нет. Двоим поджигателям оказали медицинскую помощь. Все пострадавшие демонстрировали признаки сильного алкогольного опьянения, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее 24 января сообщалось, что в городском округе Раменское в Подмосковье загорелись торговые ряды.