СК сообщил о 12-м погибшем в пожаре под Томском

Число жертв пожара, который произошел в поселке Причулымский под Томском 21 января, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону в пятницу, 24 января.

«В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки 12-го погибшего», — говорится в сообщении. Предстоит установить личность погибшего.

Ранее сообщалось об 11 погибших и двух людях, которые получили травмы в результате пожара, им оказана медпомощь. Это 10 граждан Узбекистана и одна 31-летняя россиянка, которая жила в Причулымском. 22 января узбекское МЧС сообщило, что установлены личности всех десяти погибших узбеков. Ранее в управлении СКР по Томской области отмечали, что тела жертв трагедии не подлежат опознанию.

Пожар произошел рано утром 21 января. В доме, где произошло ЧП, проживали 12 граждан Узбекистана. Все они — сотрудники ООО «Грин Вуд».

В тот же день возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.