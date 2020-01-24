В Алтайском крае открывают трассы после снегопада

В Алтайском крае разрешили движение по трассам, которые были закрыты из-за снегопада. В регионе действует режим повышенной готовности.

Ограничение для автобусов и грузовиков действовало на трассе от села Новомихайловка до Павловска. Теперь проезд доступен для всех видов транспорта. Проезд по дороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан теперь доступен только для легковых автомобилей. Об этом сообщает altapress.ru.

Также для всех видов транспорта открыли движение по участкам от села Ключи до Баево, между селами Родино и Кулунда, Бурла и Кулунда, а также от города Алейска до села Усть-Калманка и от села Романово до Камня-на-Оби.

В Барнауле создан межведомственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Главам районов и руководителям профильных комитетов даны поручения организовать работу служб в режиме повышенной готовности и контролировать работы на объектах коммунальной инфраструктуры.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности 23 января. За день до этого глава региона раскритиковал уборку снега в Барнауле.