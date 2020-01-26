Поросячий рейд: морские свиньи с Багамских островов

Когда на острове появились свиньи, доподлинно не известно. По одной из версий, их оставили здесь несколько столетий назад моряки, чтобы забрать и съесть на обратном пути. По каким-то причинам судно не смогло вернуться на остров, и свиньи стали хозяевами собственной судьбы