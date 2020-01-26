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Поросячий рейд: морские свиньи с Багамских островов

Матерые хавроньи освоили морские просторы
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Остров свиней на Багамах
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jim Abernethy
Остров Биг-Мейджор-Кей на Багамах неофициально известен как Пиг-Бич — «поросячий пляж». Уже много десятилетий на крошечном островке, площадью меньше квадратного километра, обитает колония свиней, прекрасно освоившихся с необычной средой. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Остров свиней на Багамах
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jim Abernethy
Когда на острове появились свиньи, доподлинно не известно. По одной из версий, их оставили здесь несколько столетий назад моряки, чтобы забрать и съесть на обратном пути. По каким-то причинам судно не смогло вернуться на остров, и свиньи стали хозяевами собственной судьбы
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Остров свиней на Багамах
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jim Abernethy
Популяция адаптировалась к соседству моря и с удовольствием совершает заплывы на глазах у изумленных туристов
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Остров свиней на Багамах
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jim Abernethy
Туристы охотно подкармливают хрюшек, а три источника пресной воды на острове обеспечивают животных питьем
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Остров свиней на Багамах
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jim Abernethy
Свиньи часто подплывают к проходящим мимо яхтам и выпрашивают лакомства
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Остров свиней на Багамах
Фото: Depositphotos
Скептики считают, что свиней завезли на остров местные власти с целью устроить аттракцион для туристов
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Остров свиней на Багамах
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jim Abernethy
Кроме свиней на острове обитают козы и несколько кошек. И, конечно, туристы, не упускающие возможность искупаться и позагорать в столь необычном окружении
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Остров свиней на Багамах
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jim Abernethy
«Куда плывем мы с Пятачком, большой-большой секрет...»
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Остров свиней на Багамах
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jim Abernethy
Детская писательница Дженнифер Нолан сочинила о Пиг-Бич и его обитателях книгу «Тайна Свиного острова»
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Остров свиней на Багамах
Фото: Depositphotos
Свиньи Биг-Мейджор-Кей по праву считаются самыми чистоплотными в мире — ведь они принимают ванну по несколько раз на дню
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