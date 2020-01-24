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Роскачество назвало признак диоксида серы в вине

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Фото: Depositphotos
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Тон горелой спички в аромате вина может свидетельствовать о переизбытке диоксида серы в напитке. Об этом в пятницу, 24 января, пишет RNS со ссылкой на специалистов Роскачества.

По словам экспертов, тон горелой спички чувствуется сразу.

«Можно попробовать «проветрить» вино, перелив в декантер (сера — вещество летучее, испарится). Еще один способ — бросить в вино медную монетку — помогает от редуктивных тонов», — заявили специалисты.

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Отмечается, что диоксид серы является сертифицированной во всем мире пищевой добавкой Е220: это бесцветный газ с резким запахом загорающейся спички, отмечает телеканал «360». В вино ее добавляют для того, чтобы обеспечить стабильность вкуса и аромата в процессе транспортировки и хранения. Кроме того, диоксид серы защищает напиток «от разрушительного воздействия различных бактерий, дрожжей уже после попадания вина в бутылку», поскольку без этого вино «попросту превратится в уксус».

Массовая концентрация диоксида серы в сухих столовых винах и виноматериалах, согласно ГОСТу, не должна превышать 200 мг/литр, в полусухих, полусладких и сладких допустимо ее содержание в количестве не более 300 мг/литр.

По словам экспертов Роскачества, диоксид серы не представляет опасности для потребителей, у которых нет индивидуальной непереносимости данного компонента.

«Эксперты Роскачества рекомендуют не бояться вин с диоксидом серы. Если всё же страх перед «ненатуральным» есть — выбирайте красные и игристые вина, в них диоксида серы меньше», — приводит слова заместителя главы организации Ильи Лоевского «Федеральное агентство новостей».

Таким образом, эксперты развеяли миф о том, что после употребления вина голова болит именно от диоксида серы, пишет REGNUM. Подобную реакцию SO2 вызывает только у людей с непереносимостью данной добавки, их число составляет менее 1%. Чаще непереносимость встречается среди астматиков (от 6 до 10% людей в этой категории). Также человек будет чувствовать головную боль и першение в горле после употребления сухофруктов, особенно изюма, если у человека есть непереносимость диоксида серы. Как отметили в Роскачестве, в стакане изюма содержание элемента в десять раз превышает показатели стакана вина.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии. Он устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы при производстве, обороте и потреблении продукции виноградарства и винодельческой продукции.

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