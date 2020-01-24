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Продажу алкоголя ограничат в Саратовской области в День студента

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В Саратовской области на один день ограничат розничную продажу спиртного. Это связано с празднованием общероссийского Дня студента.

Согласно региональному законодательству, продажа алкоголя запрещена в дни последних звонков, День защиты детей, День молодежи, День знаний, а также в неофициальный День трезвости, который отмечают 11 сентября. Кроме того, ограничения вводят в Татьянин день, который студенты почитают своим праздником. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ограничение на розничную торговлю спиртным будет действовать 25 января, его снимут 26 января в 10 часов.

Ранее сообщалось, что в Саратове госпитализирован десятилетний мальчик, у которого выявили сильное алкогольное опьянение.

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